Wien, das Finanz-Schlaraffenland

Da fällt die Freude über die Rückkehr in die Heimat gleich viel größer aus – erst recht, wenn man in chronisch überschuldeten Südländern wie Griechenland oder Italien Urlaub machen musste. Wie gut, dass Wien anders ist und man hierzulande „nachhaltig wirtschaftet“ und die Neuverschuldung um 500 Millionen Euro geringer als geplant ausfiel, wie „Mein Wien“ über die „positiven Kennzahlen“ berichtet. Weiter wie bisher also im Finanz-Schlaraffenland Wien.