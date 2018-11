Brandstätters Blick: Haben wir im Westen verloren? Fast!

Ein Diplomat aus Singapur macht dem Westen ein Geschenk, wie er schreibt – ein Buch, das er „Provokation“ nennt. In der Tat, das Buch mit dem Titel „Has the West Lost It?“ ist eine Provokation. Und sie setzt sich fort, indem Kishore Mahbubani gleich zu Beginn Niccolò Macchiavelli zitiert, also einen Denker aus dem Westen, der mit seinem Werk „Der Fürst“ zum Sinnbild für einen skrupellosen Herrscher wurde. Abgesehen davon, dass Macchiavellis Werk viel differenzierter ist, geht es Mahbubani um einen Punkt: Wenn sich die äußeren Bedingungen radikal ändern, dann muss jede Regierung sich auf diese neuen Zeiten einstellen. Und genau das würde der Westen nicht schaffen, obwohl wir längst verstanden haben müssten, dass die ökonomische Vorherrschaft der USA und Europas vorbei ist, während noch offen ist, ob unsere von der Aufklärung geprägten politschen Werte überleben können.