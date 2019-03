Besser heute als morgen zurücktreten

Worüber haben wir in dieser Woche diskutiert? Ein bisschen über den Opernball und dessen nicht sehr feschen Blumenschmuck. Über den neuen burgenländischen Landeshauptmann, der es seiner Parteichefin nicht allzu leicht machte, indem er sogar den Innenminister der Autofahrerpartei beim Thema Schutzhaft rechts zu überholen versuchte. Vor allem aber über die kurzzeitigen Festnahmen österreichischer Langläufer bei der nordischen WM in Seefeld, also einen Doping-Skandal, in den der ÖSV freundlich ausgedrückt zumindest involviert ist.

Was ist seit der Razzia passiert? Das, was in solchen Fällen immer passiert. Alle Verantwortlichen setzen, passend zum Fasching, die Unschuldsmasken auf. Wir? Etwas davon gewusst? Sicher nicht! Die Doping-Sportler sind die Idioten, nicht wir!

Damit einhergehend eine mediale Verteidigungsoffensive: Unsere Helden lassen wir uns doch nicht von ein paar Fotos oder Videos mit Spritzen anpatzen.

Warum kann man eigentlich, wenn es um Sportler geht, solche Fälle nicht nüchtern analysieren? Es werden ja auch permanent Politiker oder Künstler heftig attackiert. Versuchen wir es also zumindest. Und beginnen wir ganz oben im Skiverband.