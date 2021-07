Alles was im ORF-Wahlkampf zählt: Wen will die ÖVP?

Ob es ein ÖVP-Monolith bleibt, wird das Unternehmen prägen: Die ideale ORF-Führung hält sich von der Politik so weit fern wie möglich, ist so nahe dran wie nötig und trifft zukunftsweisende Entscheidungen. Evidenzbasiert. Mutig. Engagiert. Sonst ist sie Diener eines einzigen Herren, der seine Machtinteressen ungehindert durchsetzen kann. Der ORF, den wir wollen, ist unabhängig, hat tolles Programm und funktioniert auch am Handy. Aktuell fragt man sich bisweilen, in welchem Jahrzehnt man gelandet ist.

Die drei aussichtsreichen Kandidaten, die zur Wahl stehen, eint eines: Sie alle kommen aus dem Haus und weisen große Expertise auf. Sie wissen, wie schwer man sich die Politik vom Hals halten kann. Und wie es aussieht, wenn Entscheidungen so getroffen werden, dass nicht das Unternehmenswohl im Vordergrund steht: Ein ORF in Selbstfesselung, dessen Spitze sich nur bewegt, wenn es politisch opportun ist.

Weißmann gilt als ÖVP-intern paktiert. Weltanschaulich nahe steht ihm Totzauer, deren Antreten gegen den offenkundigen Willen der Türkisen ein Signal der Unabhängigkeit versprüht. Dass dieses bei den Räten, die am 10. August über die Nummer eins am Küniglberg entscheiden, ausschlaggebend ist, darf bezweifelt werden. Ein Ärgernis sondergleichen: Man muss nicht über bessere Konzepte sprechen, sondern über den Segen der ÖVP. Wer auch immer gewählt wird: Die künftige Führung muss ihr Verhältnis zur Politik sorgfältig ordnen. Und wo sind eigentlich die internationalen Kapazunder? Tut man sich Wien nicht mehr an? Der ORF wäre doch ein Tanker mit einem Milliardenbudget.