26. Oktober: Feiern wir die Republik

Das geschrumpfte Österreich ist 100 Jahre später wieder ein Vielvölkerstaat geworden. Im Parlament sitzen selbstverständlich auch Frauen (erst ab 1918 durften sie wählen). Und Gott sei Dank ist die Sehnsucht nach einem starken Führer zuletzt gesunken – eine gute Nachricht, die im Meer der „bad news“ fast untergeht. Der Politikberater Thomas Hofer hat in seiner klugen Rede zur Festsitzung im Palais Niederösterreich am 21. Oktober allerdings gemeint: „Wir müssen zwar nicht das jähe Ende der Demokratie befürchten. Aber wir alle leiden an demokratiepolitischer Wohlstandsverwahrlosung.“

Da hat er wohl recht. Die Menschen, gewöhnt an einen hohen demokratischen Standard und umfassende soziale Sicherheit, sind extrem politik- und parteienverdrossen. Natürlich sind sie erschöpft von den vielen Veränderungen durch Globalisierung, Digitalisierung, Migration. Sie ärgern sich darüber, dass internationale Giganten kaum Steuern zahlen, während das kleine Wirtshaus ausgequetscht wird. Sie machen oft ihre eigenen Regierungen für Missstände verantwortlich, obwohl die nicht einmal in Europa, sondern nur global (und daher kaum) gelöst werden können. Das heißt umgekehrt aber auch, dass Parteien nicht vorgaukeln sollten, globale Probleme im Alleingang lösen zu können.

Wer zurückschaut in der Geschichte muss dankbar sein für den Wohlstand und den langen Frieden. Und sollte auch wachsam sein. In der jungen Republik nach 1918 führte die politische Polarisierung dazu, dass am Ende aufeinander geschossen wurde. Thomas Hofer hat daher auch recht, wenn er davor warnt, „dass die allgemeine politische und mediale Erregungskultur langsam in einen schrillen Dauerton mündet, der uns unempfindlich macht gegenüber dem, was sich an Wesentlichem ereignet.“ Stimmt. Regen wir uns ein wenig ab, ohne unkritisch zu sein. Und feiern wir heute die Republik – auch wenn es im Laufe der langen Geschichte vielleicht ein gewichtigeres Datum zur Erinnerung gegeben hätte.