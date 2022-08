Zu Schulbeginn heuer keine Testpflicht und Maskenpflicht

Das Schuljahr 2022/2023 wird ohne Testpflicht und Maskenpflicht beginnen. In Schulen m√ľssen wir n√§mlich lernen, so wie in anderen Bereichen mit Corona zu leben. Das sagte Bildungsminister Martin Polaschek.

Das Bildungsministerium empfiehlt aber weitere Tests. An den ersten Schultagen werden auch Antigen-Tests angeboten. In der 2. Schulwoche können Schulkinder auch einige mit nach Hause nehmen.

Schulen k√∂nnen auch selbst Tests und Maskenpflicht anordnen. Das gilt, wenn es dort ein erh√∂htes Risiko gibt. Pflichtschulen k√∂nnen auch eigene Regeln machen. Das haben Wien und das Burgenland auch schon so angek√ľndigt.