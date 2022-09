Van der Bellen offiziell in den Wahlkampf gestartet

Am Freitag ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell in den Wahlkampf zur Bundespräsidentenwahl 2022 gestartet. Bei einer Veranstaltung vor dem Museumsquartier in Wien lobte er seine Erfahrung und seine Unabhängigkeit. Er war auch gegen die Ideen seiner Mitbewerber, die Regierung zu entlassen oder die EU-Mitgliedschaft zu diskutieren.

Van der Bellen sprach auch die Klimakrise an. Es sei eine verdammte Pflicht, sich dafür einzusetzen, dass auch unsere Nachkommen die Natur genießen können. Er würdigte auch die verstorbene britische Königin Elizabeth II.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr dazu lesen Sie auch hier: