Ukraine erobert viele Orte von russischen Soldaten zurück

Am Wochenende hat das ukrainische Militär russische Soldaten zurückgedrängt. Dabei eroberten die Ukrainer mehr als 20 von den Russen besetzte Orte zurück.

Die ukrainischen Soldaten rückten so rasch vor, dass tausende russische Soldaten flohen. Sie ließen große Mengen an Munition und viele Panzer zurück. Russland hat im Gegenzug Kraftwerke mit Raketen angegriffen. Dadurch fiel in vielen Orten der Ukraine die Versorgung mit Strom und Wasser aus.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++