Türke wartet seit 24 Jahren an Busstation auf Rückkehr seiner Geliebten

Ecevit Öküzcü kennt in Sinop jeder. Nach diesem Mann ist in der türkischen Hafenstadt am Schwarzen Meer sogar eine Busstation benannt. Dabei ist Ecevit Öküzcü nicht etwa ein Stadtpolitiker, Dichter oder Maler. Öküzcü ist ein einfacher Mann, der seit 24 Jahren an ein und derselben Busstation auf die Rückkehr seiner geliebten Frau wartet.



Türkische Medien schreiben dieser Tage über seine bewegende Liebesgeschichte. Öküzcü erzählte Reportern, dass er an dieser Bushaltestelle, die unter Einheimischen längst als "Der Platz des verliebten Ecevit" ("Aşık Ecevit’in yeri") bekannt ist, die "Frau seiner Träume" getroffen habe.

Eine schöne Zeit hätten die beiden gehabt, erzählt der 48-Jährige. Die schönste seines Lebens. Dann erkrankte er allerdings schwer. Bei ihm wurde eine Krankheit diagnostiziert, die dazu führte, dass er nach und nach sein Augenlicht verlor.