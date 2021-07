Strengere Corona-Regeln in Wien als im Rest Österreichs

Mit 1. Juli hat die Regierung die Corona-Regeln in Österreich stark gelockert. Aber in Wien gelten strengere Regeln als im Rest Österreichs. Das hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig angekündigt.

In Wien müssen schon Kinder ab 6 Jahren einen Coronatest machen, wenn sie ins Freibad oder in ein Lokal gehen wollen. In allen anderen Bundesländern müssen Kinder erst ab 12 Jahren getestet werden. Außerdem gelten in Wien nur noch die Tests in Apotheken oder in Test-Zentren. Die Selbst-Tests in Lokalen gelten nicht mehr.

Mehr Infos dazu lesen Sie auch unter: