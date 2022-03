Serbien: Polizisten trugen Pfarrer, der nicht zahlen wollte, aus Supermarkt

Nein, am Dienstag wurde in der serbischen Kleinstadt Inđija keine Komödie gedreht. Obwohl die Szene, der zahlreiche Bewohner Inđijas definitiv das Zeug hatte, in einem Film zu landen. Wo sonst sieht man Polizisten einen Pfarrer aus einem Supermarkt tragen?

Der Pfarrer hatte sich zuvor ordentlich daneben benommen. Augenzeugen zufolge versuchte er zuerst, Supermarktangestellte zu überreden, ihm die Artikel aus seinem Einkaufskorb nicht zu verrechnen. Obendrauf verlangte er von ihnen, sie mögen seinen "Einkauf" in sein Auto tragen. Nachdem ihm das Personal die Wünsche nicht erfüllt hatte, setzte sich der Pfarrer auf den Boden des Ladens und protestierte laustark. Die Versuche der Verkäufer, aber auch einiger Kunden, sein Benehmen zu überdenken, scheiterten. Die Supermarktangestellten sahen sich gezwungen, die Polizei zu rufen.