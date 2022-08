"Şahsiyet": Türkische Erfolgsserie wird bei ARD gezeigt

Neben einer spannenden Geschichte überzeugt die Serie auch mit der Thematisierung von gesellschaftlichen Themen. Sie übt immer wieder Kritik am Zustand der Türkei. Sexualisierte Gewalt und Missbrauch, Sexismus sowie eine Kultur des Schweigens und Wegsehens spielen eine Rolle. So werden nicht nur die Täter in der Kritik, sondern vor allem auch die breite Masse, die Gewalt, Missbrauch und Sexismus bis hin zum Femizid zu oft toleriert.

Emmy Award für Hauptdarsteller

Die Serie wurde im Jahr 2018 auf dem Internetsender puhutv ausgestrahlt und löste auch schon in der Türkei Begeisterung aus. 2019 wurde sie mit dem Pantene Golden Butterfly Award, einem Zuschauerpreis der türkischen Tageszeitung Hürriyet, als beste Internet-Serie ausgezeichnet. International erlangte die Serie vor allem dadurch Aufmerksamkeit, dass Hauptdarsteller Haluk Bilginer für seine Darbietung mit einem Emmy Award als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde.