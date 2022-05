Nico Santos und Peter Cornelius singen heuer beim Donauinselfest

Das 39. Donauinselfest findet heuer vom 24. bis 26. Juni statt und dauert 3 Tage. Mit dabei sind heuer zum Beispiel der deutsche Sänger Nico Santos, der italienische Sänger Umberto Tozzi, Stefanie Werger, Peter Cornelius und der Hip-Hop-Musiker Jan Delay. Heuer gibt es auch ein paar neue Sachen, wie etwa eine "Heurigen- und Erzählkunstinsel".

Corona-Einschränkungen gibt es in diesem Jahr keine mehr. In den vergangenen 2 Jahren gab es strenge Zugangsregeln oder es waren nur wenige Besucher erlaubt. Insgesamt wird es in diesem Jahr 11 Bühnen und 600 Stunden Programm geben.

