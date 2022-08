Mann von toter Frau in Niederösterreich festgenommen

In einem Einfamilienhaus in Baden in Niederösterreich ist am Mittwoch eine Leiche gefunden worden. Eine tote Frau mit Stichwunden beim Kopf wurde entdeckt.

Die Polizei befragte den Ehemann zuerst als Zeugen. Er sagte, dass er seine Frau tot im Schlafzimmer fand. Am Donnerstag wurde der Mann von der Polizei festgenommen.

Der Mann ist jetzt ein Verdächtiger. Die Polizei ermittelt jetzt weiter.