Zwei junge italienische Touristinnen werden ihren heurigen Sommerurlaub in Kroatien nie vergessen - nachdem sie das Land an der Adriaküste höchstwahrscheinlich mit Tränen in den Augen verlassen hatten.

Schuld daran ist ein Taxifahrer, der die beiden Damen vom Hafen von Split zum Flughafen am Rande der Stadt kutschierte. Für die 25 Kilometer bzw. eine halbe Stunde Autofahrt, die man zwischen diesen zwei Punkten in Kroatiens zweitgrößter Stadt braucht, verrechnete er ihnen ...

... unglaubliche 550 Euro.

Die in Tränen aufgelösten Italienerinnen wurden kroatischen Medien zufolge am Eingang zum Flughafen bemerkt. Ein anwesender Journalist hörte sich ihre Geschichte an - und ließ sich von ihnen die Taxi-Rechnung am Smartphone zeigen.

Eine der beiden Dame hatte nämlich per Karte bezahlt. Auf einem Screenshot, der in sozialen Medien kursiert, sind ihre gesamten Ausgaben an diesem Tag zu sehen:

© https://dalmatinskiportal.hr/

K ein einheitliches Regelwerk für die Taxi-Bepreisung in Kroatien Den beiden Damen wurde, nachdem sie noch eineinhalb Stunden bis zum Abflug hatten, geraten, sich an die örtliche Polizei zu wenden. Ob sie es taten, ist nicht bekannt. Allerdings hätte es nichts bewirkt, denn in Kroatien gibt es kein einheitliches Regelwerk für die Bepreisung, sodass die Taxi- bzw. Transportunternehmen ihre Preise selbst bestimmen dürfen. Deswegen sind Touristinnen und Touristen gut beraten, sich im Vorhinein über Kilometerpreise beim ausgesuchten Taxler zu informieren.