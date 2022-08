Innsbruck kurzzeitig von Stromausfall betroffen

Am Montagvormittag hat es in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck einen Stromausfall gegeben. Davon waren in Innsbruck rund 100.000 Haushalte und in der Umgebung rund um Innsbruck weitere 40.000 Haushalte betroffen. Auch Straßenbahnen und Aufzüge fielen aus. Die Ampeln vor den Tunneln auf den Autobahnen blieben auf Rot stehen. Es kam zu einem großen Stau.

Der Fehler wurde rasch gefunden. Ursache für den Stromausfall waren Umbauarbeiten beim Strom-Umspannwerk Ost in Innsbruck. Gegen 11.30 Uhr konnte die Stromversorgung wieder vollkommen hergestellt werden.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: