2 Wochen keine Gerichtsverfahren: In Kroatien streiken Richter und Staatsanwälte

In Kroatien sind Richter infolge eines Gehaltsstreits mit der Regierung am heutigen Montag in einen Streik getreten. In den nächsten zwei Wochen, bis zum 2. Februar, sollen alle Gerichtsverfahren erster und zweiter Instanz ausgesetzt werden, außer in dringenden Fällen, wie kroatische Medien berichteten. Dem Streik schlossen sich auch die Staatsanwälte an.

Nach Angaben des kroatischen Richterverbands (UHS) haben sich am Montag mehr als 80 Prozent der Richter an der Protestaktion beteiligt. In einigen Städten lag die Beteiligung sogar bei 100 Prozent, berichtete die Nachrichtenagentur HINA.

