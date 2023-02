In der Hotellerie und in der Gastronomie gibt es mehr Lohn

In Österreich arbeiten rund 230.000 Menschen in Hotels oder in der Gastronomie. Sie bekommen ab 1. Mai um 9,3 Prozent mehr Lohn. Darauf haben sich Gewerkschaften bei Verhandlungen mit den Arbeitgebern geeinigt.

In Österreich fehlen trotzdem viele Arbeitskräfte in Hotels, Restaurants und Bars. Ob wegen der höheren Löhne mehr Menschen dort anfangen zu arbeiten, weiß man nicht.

