Ferienbeginn auch im Westen und im Süden von Österreich

Am Freitag haben in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark die Sommerferien begonnen. Rund 650.000 Schüler erhielten in diesen Bundesländern ihre Jahreszeugnisse. Für sie beginnt die Schule wieder am 12. September.

Wien, Niederösterreich und Burgenland starteten schon eine Woche zuvor in die Ferien. Sie fangen allerdings auch wieder eine Woche früher mit der Schule an, nämlich am 5. September.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: