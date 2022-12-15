Ehliyet yine Türkçe mi olacak? Gewessler inceleyecek

Haziran 2019'da Ulaştırma Bakanlığı'nın yürürlüğe giren kararnamesi Türk paydaşlarını bugüne kadar kızdırdı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'in emriyle Avusturya ehliyet sınavına Türkçe girme imkanı kaldırıldı. FPÖ Bakanı Hofer, bu imkan kaldırıldığında bir "entegrasyon önlemi"nden bahsederken, "SÖZ" (Geleceğin Sosyal Avusturyası) gibi partiler bunun "ayrımcılık" olduğunu savundular - sonuçta diğer diller kaldırılmadı ve sınavlar Slovence, Hırvatça ve İngilizce dillerinde yapılmaya devam etti.

Türkçe ehliyet sınavına girememek kızgınlığa neden oldu

Salı sabahı SÖZ başkanı Hakan Gördu konuyu yeniden gündeme getirmeye çalıştı. Açık bir mektupta, sorumlu ulaştırma bakanı Leonore Gewessler'i selefi Hofer'in kararnamesini geri çekmeye çağırdı.

Hakan Gördu, KURIER'e "Mevcut durumda Avusturya'daki binlerce öğrenci sürücüye eziyet ediliyor; ayrıca, kararname ile kaldırıldığı dönemde Türkçe en yaygın ikinci sınav diliydi. Ehliyet sınavı bir Almanca kursu değildir" dedi. Kendisi yol güvenliğini risk altında gördüğünü ve (“İnsanların trafik kurallarını ezberlemek yerine ellerinden geldiğince anlamaları gerekir.”). ayrıca Avusturya'nın neden Almanya'ya örnek almadığını anlamadığını da belirtti. Almanya'da ehliyet sınavı için on iki dil sunuluyor. Türk dilinin silinmesi tacizden başka bir şey değildi. Bakan Gewessler artık kendini kanıtlama şansına sahip” dedi son olarak Hakan Gördü.

Gewessler'in ehliyet sınavını Türkçe olarak tekrar mümkün kılma ihtimali nedir?

Ehliyet sınavına ilişkin sorular şu anda gözden geçirilmekte, yasal olarak güncellenmekte ve Almanca'dan Slovence, Hırvatça ve İngilizce'ye çevrilmektedir.

Resmi dil

KURIER araştırmasına göre soruların yeniden Türkçe olarak sunulması oldukça gerçekçi görülmemektedir.

Bunun birkaç nedeni var: Bir yandan Slovence ve Hırvatça tanınan azınlık dilleri ve dolayısıyla Almanca gibi resmi dillerdir.

En güçlü argüman ise: Avusturya'da Türkçe dil sınavına girenlerin sayısı nispeten azdır. Bakanlıktan alınan bilgiye göre B sınıfında yüzde birin biraz üzerindeydi. Sınav bundan sonra tekrar Türkçe olarak verilse, başka birçok dilin de mümkün kılınması gerekir ki bu da ciddi bir teknik ve mali çaba anlamına gelmektedir. En azından bakanlıktan gelen gayri resmi bilgi bu.

Bakan Leonore Gewessler'in kabinesinden gelen cevap şu an için hala diplomatik: şu anda durumu inceliyorlar.

Hier geht es zur deutschen Version dieses Artikels: