Die Regierung gibt den Österreichern Geld gegen die Teuerung

In den letzten Monaten ist in Österreich alles viel teurer geworden. Das ist für vor allem für Menschen mit wenig Geld eine große Belastung. Die Regierung will die Menschen entlasten, damit sie mehr Geld zur Verfügung haben. Dafür gibt es nun ein so genanntes Entlastungs-Paket.

Im August gibt es zur Familien-Beihilfe für jedes Kind 180 Euro zusätzlich. Im September gibt es dann Geld für Menschen mit wenig Einkommen. Das sind zum Beispiel Arbeitslose, Mindest-Pensionisten und Menschen, die Sozialhilfe bekommen. Sie alle bekommen 300 Euro zusätzlich.

Ab Oktober wird dann der so genannte Klima-Bonus auf 250 Euro erhöht. Dazu kommen noch einmal 250 Euro als Ausgleich für die Teuerung. Dadurch bekommt jeder Erwachsene in Österreich ab Oktober 500 Euro zusätzlich. Kinder bekommen 250 Euro.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++