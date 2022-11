Die Grippe-Welle ist diesmal besonders früh da

Die Grippe-Welle hat in Österreich begonnen. Seit Beginn dieser Woche beobachtete die Medizinische Universität Wien einen sehr, sehr großen Anstieg an Grippevirus-Nachweisen in ganz Österreich. Das weist laut der Universität auf den Beginn der Grippe-Welle hin.

Wie von den Expertinnen und Experten erwartet, ist sie heuer früher als sonst da. Normalerweise beginnt die Grippe-Welle nämlich erst im Dezember oder Anfang Jänner. Auch in vielen anderen Ländern ist die Grippe-Welle bereits angekommen. Zum Beispiel in Frankreich, in Deutschland, in Spanien und in Griechenland.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

