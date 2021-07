Corona-Impfung ohne Anmeldung bald in mehreren Bundesländern möglich

Am Wochenende haben sich Menschen in Tirol und in Wien ohne Anmeldung gegen den Corona-Virus impfen lassen können. Diese Angebote haben viele Menschen genutzt. Jetzt wollen auch andere Bundesländer eine Impfung ohne Anmeldung anbieten. Dabei soll meistens der Impf-Stoff von Johnson & Johnson verimpft werden.

In Oberösterreich ist die Impfung ohne Anmeldung in Linz bereits diese Woche möglich. Salzburg und die Steiermark planen auch solche Impf-Aktionen. Ob in Niederösterreich ohne Anmeldung geimpft werden kann, steht noch nicht fest. Im Burgenland soll es hingegen keine solchen Impfungen geben.

Mehr dazu lesen Sie auch unter: