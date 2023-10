Bau einer Kaserne kostet um 200 Millionen Euro mehr als erwartet

In der Stadt Villach in Kärnten wird eine neue Großkaserne für das Bundesheer und seine Soldaten gebaut. Die geplanten Kosten sind nun von 170 Millionen auf 370 Millionen Euro gestiegen. Die Inflation ist nur zum Teil Grund dafür. Der Hauptgrund für die Kostensteigerung ist, dass das Bundesheer nun mehr Geld zur Verfügung hat. Daher kann auch mehr am Standort gebaut werden als ursprünglich geplant.

Die neue Großkaserne bietet Platz für mehr als 1.000 Soldaten. In dieser Kaserne sollen Truppen aus 3 Kasernen zusammengeführt werden.