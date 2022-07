Aus für Plan für riesiges Ski-Gebiet in Tirol

In Tirol war ein riesiges Ski-Gebiet geplant. Dafür wollte man das Pitztaler Gletscher-Ski-Gebiet und das Ötztaler Gletscher-Ski-Gebiet zusammenschließen. Am Sonntag haben jedoch die Bewohner von Sankt Leonhard im Pitztal in einer Volksbefragung gegen das Projekt gestimmt.

Der Bürgermeister von Sankt Leonhard will weiter für das Projekt kämpfen. Doch die Betreiber der Pitztaler Gletscherbahn akzeptieren das Nein der Abstimmung. Das Projekt hätte insgesamt 130 Millionen Euro gekostet. Dafür hätte man 3 neue Seilbahnen und viele Ski-Pisten gebaut.

Umweltschutz-Organisationen begrüßen die Entscheidung. Statt neuer Ski-Gebiete und Verbauungen brauche es mehr Gletscher-Schutz, erklärte der WWF Österreich.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: