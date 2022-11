Am Rathaus ist der Christbaum schon aufgestellt worden

Der Christbaum f√ľr den Christkindlmarkt ist am Montag in Wien eingetroffen. Er wurde auch schon am Rathausplatz aufgestellt. Der 130 Jahre alte Baum ist 28 Meter hoch und 3,6 Tonnen schwer. Der Baum wurde bei seinem Weg aus der Obersteiermark sogar von der Polizei begleitet. Bis zum 19. November kann der Baum noch geschm√ľckt werden. Dann wird auch das Licht auf dem Baum eingeschalten.

Seit 1959 wird jedes Jahr ein Christbaum nach Wien geschickt. Sie kommen immer aus einem der anderen Bundesl√§nder und auch aus S√ľdtirol in Italien. Der erste Christbaum im Jahr 1959 kam aus dem Bundesland K√§rnten.