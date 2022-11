Am 29. Jänner wird in Niederösterreich gewählt

Im nächsten Jahr gibt es in Niederösterreich eine Wahl. Dabei wird ein neuer Landtag gewählt. Diese Landtags-Wahl wird am 29. Jänner 2023 stattfinden. Darauf haben sich alle Parteien in Niederösterreich geeinigt.

Die letzte Landtags-Wahl in Niederösterreich gab es im Jahr 2018. Damals bekam die Partei ÖVP die meisten Stimmen. Deshalb ist auch Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP die Landes-Hauptfrau von Niederösterreich.