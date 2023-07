Ärzte ohne Grenzen: Polizeigewalt gegen Schutzsuchende in Serbien

In der serbischen Stadt Sombor, nahe der Grenze zu Ungarn und Kroatien, hat die serbische Polizei in der vergangenen Woche medizinische Untersuchungen an Flüchtlingen der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen durch Gewalt unterbrochen. Das teilte Ärzte ohne Grenzen am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.