Yoga immer noch hoch im Fitness-Kurs

In Indien und Thailand ausgebildet führt Doris Kemptner seit Anfang Juli tiefenentspannt durch die frühen Morgenstunden. Beim KURIER Sommerworkout zeigt sie am Mittwoch um 7:30h im Burggarten in Wien jedem, der Interesse und Lust hat, mit Herz-Yoga Einheiten oder kräftigende Einheiten für Hüfte und Po, wie es sich leichter in den Tag starten lässt.

Ein kurzes Gespräch mit der Philosophin, Psychologin und Trainierin für Reiki und Yoga nach einer nicht unanstrengenden Wake-Up Yoga Session:

Welches Yoga wurde diese Woche von dir im Burggarten unterrichtet?

Ich habe mich diese Woche für eine Herz-Yoga-Stunde entschieden, besonders gut für das Anahata-Chakra. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf eine ruhige Atmung, tief in den Herzraum. Was einer "Volksschlampigkeit" nahe kommt, ist eine durch Hektik und Druck viel zu flache Atmung. Die richtige Atmung beugt vielen Krankheiten vor. Die Ursachen liegen in mangelnder Selbstliebe. Leider immer noch massiv unterschätzt.