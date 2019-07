Warum nicht einmal ein funktionelles Ganzkörperworkout

Was Siegfried Allemann selbst über sich sagt. Ein kurzer Wordwrap.

Bewegung bedeutet für mich, ...

... den Kopf frei zu bekommen, Zeit für mich zu haben und einen Ausgleich zum Alltag zu schaffen.

Schon als Kind habe ich am liebsten ...

... am liebsten so viel wie möglich bewegt. Sport war bzw. ist ein fixer Bestandteil meines Lebens.

Besonders beeinflusst hat mich ...

... die ländliche Umgebung, in der ich aufgewachsen bin. Ich konnte meinen Bewegungsdrang jederzeit ausleben. Sei es am Fußballplatz, beim Radfahren oder beim Spielen in der Wiese oder Wald.

Mein Traum ist ...

... in Erfüllung gegangen, als ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Ich darf jeden Tag das machen, was mir am meisten Freude bereitet – Menschen auf ihrem Weg zu einem aktiveren und gesünderen Lebensstil zu begleiten.

Ein perfekter Tag beginnt für mich ...

... mit einer großen Tasse Kaffee, einem ausgiebigen Frühstück und einer guten Melodie im Ohr.

Vorbilder sind für mich ...

... jene Menschen, die für ihre Träume kämpfen, das volle Potential aus ihren Möglichkeiten ausschöpfen und andere dabei inspirieren.

Das schönste Kompliment ist,...

... wenn meine Kunden erschöpft, aber mit einem Lächeln im Gesicht den Trainingsraum verlassen.