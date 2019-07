Wake-Up Yoga mit Anti-Aging Effekt

Mittwoch 7:30h im Burggarten in Wien

Jeden Mittwoch im Sommer startet Mag. Phil Doris Kemptner mit einer morgendlichen Wake-Up Yoga-Session im Burggarten in den Tag. Besondere Übungen mit Anti-Aging Effekten stehen auf ihrem Trainingsplan. Kombiniert mit einer entspannenden Meditation sorgt die Trainerin für einen achtsamen Tagesflow. Die gebürtige Oberösterreicherin hat Philosophie, Psychologie und Ernährung an den Universitäten in Wien und Madrid studiert. Sie ist eine in Indien und Thailand ausgebildete Yoga-, und Reiki-Lehrerin. Anti-Aging Yoga unterrichtet sie in drei John Harris Fitness Studios in Wien.