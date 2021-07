Spannend und düster bis zur letzten Seite

Herbert Dutzler blickt seinen Figuren tief in die Seele und zeigt, wozu Menschen fähig sind, wenn sie ihr ganz privates Glück in Gefahr sehen: Alexandra mag ihren Job, liebt ihren Mann und die gemeinsamen Kinder. Alles ist gut – so scheint es. Doch als die Familie 24 Millionen Euro in der Lotterie gewinnt, gerät Alexandras heile Welt ins Wanken. Der Gewinn entpuppt sich zunehmend mehr als Fluch denn als Segen – ihr Mann wird Alexandra täglich fremder, man entfernt sich von guten Freunden, die Kinder stellen immer unverschämtere Forderungen. Nichts ist mehr so, wie es war – da beginnt Alexandras Fassade zu bröckeln. Und die bösen Schatten der Vergangenheit holen sie nach und nach ein: denn Alexandra trägt ein düsteres Geheimnis mit sich, von dem niemand etwas ahnt …

Herbert DutzlerDie Einsamkeit des Bösen Kriminalroman 353 Seiten € 17,90 Haymon

