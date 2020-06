Zwischen Angst und Vertrauen

In der Praxis ist das Einschätzungsvermögen der Eltern gefragt, findet KURIER Family-Coach Martina Leibovici-Mühlberger: "Wenn mein Kind alleine auf den Spielplatz gehen will oder sich im Geschäft Süßigkeiten holt, muss ich mir immer wieder überlegen, ob es mit diesen Situationen umgehen kann." Vorsicht ist vor allem bei jüngeren Kindern angebracht. Es ist bekannt, dass das Aufmerksamkeits- und Erinnerungsvermögen von Sechs- bis Siebenjährigen noch schwach ausgeprägt ist. Auch schätzen sie Gefahren geringer ein und lassen sich schneller ablenken. Für manche Eltern ist es ein Grenzbereich, ob sie ihren Nachwuchs alleine auf den Spielplatz nebenan schicken können. "Den Ort und die Menschen, die sich dort aufhalten, sollte ich auf jeden Fall kennen. Und selbst wenn ich nicht mitgehe, muss ich mein Kind im Radar haben. Ich muss möglichst unaufdringlich immer wieder nachsehen, was mein Kind gerade tut," sagt die Familienexpertin. An Urlaubsorten ist zusätzlich Vorsicht angebracht: "Wenn ich nicht in Sichtweite bin, dann sollten unter Zehnjährige nur in Begleitung von Geschwistern oder anderen Kindern hingehen."

Dennoch kann auch zu viel Fürsorge schaden. Die deutsche Erziehungswissenschaftlerin Sigrid Tschöpe-Scheffler warnt vor Sätzen wie "Dazu bist du noch zu klein." Dadurch lernen Kinder Verantwortung abzugeben und werden träge, lust- und einfallslos.