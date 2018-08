Zehnjähriger bricht Rekord von Schwimm-Star Michael Phelps

Clark Kent ist zehn Jahre alt und seit vergangenem Sonntag eine kleine Berühmtheit. Wer vermutet, dass das mit seinem klingenden Namen zusammenhängt, irrt. Tatsächlich sind es die Schwimmkünste des jungen Mannes, die ihn in die Schlagzeilen katapultierten. Denn: Er hat einen 23 Jahre alten Rekord von Schwimm-Star Michael Phelps gebrochen.

Clark Kent Apuada, wie der Bub mit vollem Namen heißt, nahm am Sonntag an der Far West International Championship in Kalifornien teil. Dort schwamm er im Schmetterling-Bewerb die 100 Meter in 1:09:38. Damit unterbot er den Rekord von Phelps um mehr als eine Sekunde. Der mehrfache Olympiasieger hatte den Rekord 1995 aufgestellt, damals war er selbst zehn Jahre alt.