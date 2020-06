YouTube ersetzt Radio bei Jugendlichen

In den ausführlichen Interviews habe sich aber auch herausgestellt, dass den Jugendlichen häufig die Nachteile und Gefahren des Online-Alltags nicht bewusst seien. Gerade in der Schule sollten sie sich daher mit Problemen wie Urheberrechtsverletzungen und Datenfang beschäftigen, empfahl der Wissenschaftler. In einigen Schulen liefen schon erfolgreich solche Projekte, in denen erfahrene Schüler den anderen die Gefahren zeigten. "Das nehmen die Jugendlichen deutlich ernster als den erhobenen Zeigefinger des Lehrers.“