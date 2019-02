Wunderwerkzeug Hand: Das besitzen nur die Menschen

Handverlesene Unikate

So einzigartig Hände sind, keine Hand gleicht bekanntlich der anderen, so unikat soll auch ihr Schmuck sein: „Ich zelebriere die Unregelmäßigkeit. Ich arbeite auch nur mit zertifizierten recycelten Materialien.“

Eine Kerbe im Rohmaterial ist da kein Ausschließungsgrund, betont sie: „Wenn wir die zerklüfteten Felsen an der Küste in Cornwall als schön erachten, warum soll nicht auch ein Schmuckstück oder eine Hand, die im Laufe eines längeren Lebens Erfahrung widerspiegelt, schön sein.“

Ihre Kundschaft, mehrheitlich Frauen, sucht offensichtlich genau dieses Handverlesene: „Unsere Kunden sagen, dass sie Schmuck tragen möchten, den man nicht überall bekommen kann. Sie zeigen Interesse an meinem Handwerk.“

Apropos Handwerk: Gelernt hat Katie Gruber ihren Beruf im Wiener Goldschmiedelehrgang. Daran anschließend hat sie eine intensive Schmuckausbildung an der renommierten „Alchimia“ in Florenz absolviert und dort zu ihrem heutigen künstlerischen Credo gefunden. In Zeiten von Instagram ist dieses beinahe eine gesellschaftspolitische Ansage. Salopp formuliert: Pfeif auf die permanente Perfektion! Die Welt ist nun mal auch unregelmäßig. Nicht alle Menschen haben goldene Hände, es gibt auch solche mit zwei linken Händen, die haben möglicherweise ganz andere Qualitäten.

Formschön sind ihre Ringe an rechten ebenso wie an linken Händen, wie ein Besuch ihres Ateliers in Wien-Neubau beweist (www.katiegruber.com). Berührend ist für die Kunsthandwerkerin der Gedanke, dass einige Kunden Ehe- oder Verlobungsringe tragen – und somit ihre Kreationen an deren Fingern weiterleben können. In guten wie in schlechten Zeiten.