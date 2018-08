Wo Menschen Urlaub machen, die andere in den Urlaub schicken

Seit bald vierzig Jahren rollt der "Bäderbus" am Freitagabend als eine Art in Blech gegossene Institution von Wien in Richtung Süden – zur Kvarner Bucht. Unterwegs sammelt er weitere Urlauber ein: auf der Autobahnraststation Guntramsdorf, auf dem Hauptbahnhof in Wiener Neustadt, auf der Autobahnraststation bei Ilz und zuletzt, pünktlich gegen 23 Uhr, auf dem Hauptbahnhof in Graz.

Auf einer Raststelle südlich von Spielfeld tauscht Kala mit einem zweiten Fahrer die Plätze, damit er nicht gegen das Ruhezeiten-Gesetz verstößt. Die Urlauber können derweil noch einmal austreten oder etwas essen.

Sodann nimmt der Bus der Firma Blaguss frühmorgendlichen Kurs auf Ljubljana, vom dortigen Autobahnring geht es weiter zum slowenisch-kroatischen Grenzübergang Rupa, wo der freundliche Fahrer seine Gäste aufwecken muss. Schengen lässt grüßen. Eine Schikane? Der Busfahrer entschuldigt sich, obwohl er nichts dafür kann. Einige slowenische Zöllner lassen die Kroatien-Urlauber noch immer vor dem Bus antreten.

Opatija, 4 Uhr morgens. Im alten mondänen Badeort in der Kvarner Bucht brennen noch die Straßenlaternen. Hier steigen die Insel-Krk-Urlauber in den bereits nebenan wartenden Bus um. Mit nur mehr halber Besatzung fährt Deva Kala weiter und steuert die Badeorte Lovran, Mošćenička Draga, Cres, Veli und Mali Lošinj an.

Jeder Fahrgast, der aussteigt, wird von ihm mindestens mit einem freundlichen "Schönen Urlaub" verabschiedet. Feierabend für die beiden Chauffeure ist um acht Uhr in der Früh. "Wir gehen dann frühstücken und anschließend für zwei Stunden auf den Strand."

Inzwischen ist es Samstagvormittag. Spätestens um 11 Uhr beziehen die beiden ihre Hotelzimmer, um bis zum späten Nachmittag zu schlafen. Zurück nach Wien fahren sie kurz nach 18 Uhr, Ankunft in Wien-Erdberg ist dann am Sonntag um 7 Uhr in der Früh.

Sonntag, Montag hat der Busfahrer frei, von Dienstag bis Donnerstag fährt er kleinere Touren in und rund um Wien. Bis am Freitagabend der nächste "Bäderbus" startet. Kala sagt nach 15 Sommer-Saisonen (die Saison beginnt Ende Mai und endet Ende September), dass er gerne mit dem Bus in die Badeorte fährt. Und es soll Stammkunden geben, die seine Leidenschaft derart schätzen, dass sie nur mit ihm fahren.

Und wenn er selbst urlaubt? Dann fährt Deva Kala mit Freundin und Kind auch – genau – nach Mali Lošinj. "Weil es bequem ist, einmal hinten im Bus drinnen zu sitzen und den Kollegen bei der Arbeit zuzuschauen. Da lasse ich mich chauffieren. Und weil Mitarbeiter der Firma gratis mitfahren können." Außerdem ist die Insel Lošinj für den Sohn albanischstämmiger Eltern aus Mazedonien zu einer zweiten Heimat geworden. Er spricht die Sprache der Insel, er mag die Mentalität der Insulaner, und natürlich auch das Meer.