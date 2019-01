Wo angehende Priester ihre Aussprache verbessern

Die angehenden Priester lernen heute, warum die Kirche mit einem kurzen I ausgesprochen wird, und das Kloster mit einem langen O. Vieles folgt im Deutschen einer klaren Regel, doch Deutsch lebt nicht zuletzt davon, dass Ausnahmen die Regel bestätigen.

Warum das wichtig ist? Weil die Saat mit Doppel-A ganz etwas anderes bedeutet wie satt mit Doppel-T. Dazu erklärt der Regens des Priesterseminars in Wien: „Sich für alle verständlich auszudrücken, das ist unabdingbar in unserem Beruf.“ Am Sonntag in der Predigt, am Montag im Religionsunterricht, am Dienstag bei der Seelsorge in einem Seniorenheim, am Mittwoch bei einer Taufe oder einem Begräbnis – immer geht es darum, nicht nur die richtigen Worte zu finden, sondern diese auch im richtigen Ton auszusprechen.