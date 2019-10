Wie die Fußball- unsere Alltagssprache beeinflusst

Die Achtungserfolge der österreichischen Fußballvereine in den europäischen Ligen und die bevorstehenden Spiele des Nationalteams für die EURO 2020: Der Fußball ist wieder einmal in aller Munde, wie man so schön sagt.

Simon Meier-Vieracker, Linguist an der Technischen Universität in Dresden, verrät dem KURIER, warum das nicht außergewöhnlich ist, wie die Sprache der Fußballer unsere Alltagssprache beeinflusst und umgekehrt.

KURIER: Gibt es eine eigene Fußballsprache. Wenn ja, was zeichnet sie aus?

Simon Meier-Vieracker: Ja, die gibt es. Fußball wird ja nicht nur gespielt und geschaut. Über Fußball wird auch geschrieben und gesprochen. Und das so ausdauernd, dass sich eine eigene, unverkennbare Sprache gebildet hat.