Warum Schnecken verschiedene Kontinente erobern

"Wir untersuchten am Beispiel von Schnecken wie sich die Ähnlichkeit in der Artenzusammensetzung zwischen 56 Ländern und Inseln durch menschliche Verschleppung von Arten geändert hat", sagt Franz Essl, Biodiversitätsforscher an der Universität Wien. In ihrer Untersuchung haben die Wissenschaftler verglichen, welche Schneckenarten vor der Entdeckung Amerikas in den jeweiligen Gegenden vorkamen und welche dort heute existieren.

„Man weiß nicht genau, wie der Status quo vor 1500 war“, sagt Seebens. „Wir sind in der Studie davon ausgegangen, dass Experten vor Ort wissen, welche Arten heimisch sind.“ Zusätzlich haben die Forscher Datenbanken und Publikationen ausgewertet."Die Ergebnisse haben uns völlig überrascht: Während die ursprüngliche Verbreitung der Schneckenarten die bekannten Ausbreitungsgrenzen widerspiegelt, gilt dies für die Verbreitung vom Menschen verschleppter Schnecken überhaupt nicht mehr. Deren Verbreitung wird fast ausschließlich vom Klima bestimmt. Daher weisen sogar so weit voneinander entfernte, klimatisch aber ähnliche Regionen wie Österreich und Neuseeland eine sehr ähnliche Artengemeinschaft von verschleppten Schnecken auf. Es ist sehr wahrscheinlich, dass unsere Erkenntnisse auch für andere Tier- und Pflanzengruppen zutreffen".