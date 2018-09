Warum in England jetzt leere Chips-Sackerl verschickt werden

Es ist nicht das erste Mal, dass 38 Degrees Walkers ins Visier nimmt. Bereits im April dieses Jahres forderte man im Rahmen einer Petition umweltschonendere Verpackungsalternativen. Damit reagierte die Organisation auf den Fund von zahlreichen Chips-Verpackungen der Marke im Zuge eines Beach-Cleanups (Aufräumaktionen an Küsten und Stränden, Anmerkung der Redaktion) an britischen Stränden. Unterschrieben wurde die Petition von rund 150.000 Personen. Walkers kündigte daraufhin an, sämtliche Verpackungen bis 2025 aus recycelbarem Material herzustellen.

Postdienst warnt

Royal Mail, der nationale Postdienst im Vereinigten Königreich, ist gesetzlich dazu verpflichtet, die mit Adressaufkleber versehenen Verpackungen zuzustellen. Das Unternehmen ersucht die Bevölkerung allerdings, von einer Teilnahme an der Protestaktion abzusehen: "Wir raten Kunden dringend, nichts in das Postsystem einzuschleusen, das nicht ordentlich verpackt ist", sagte ein Sprecher der BBC. Die Chips-Sackerl seien keine herkömmlichen Sendungen und würden die Maschinen blockieren. Daher müssten diese händisch sortiert werden, was einen enormen Zeitaufwand bedeute.