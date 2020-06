Virus: Tausenden droht Internet-Blackout

Die Schließung der Übergangs-Server markiert den letzten Schritt der "Operation Ghost Click". Diese Operation war eine zwei Jahre andauernde, internationale Untersuchung und endete offiziell im November 2011. Seit dem Ende ist die Zahl der mit "DNSChanger" infizierten Rechner weltweit von 650.00 auf 275.000 Computer gefallen. Wie die futurezone bereits berichtete, hat das FBI bereits vor einigen Monaten angekündigt, einige DNS-Server zu schließen.

Der gefürchtete "DNSChanger"-Virus war in der Lage, jede Internet-Adresse, die man in einen Browser eines befallenen Computers tippt, auf eine vom Cyberkriminellen gewünschte Seite umzuleiten. Durch die vom FBI eingerichteten DNS-Server wurde dieser Vorgang automatisch unterbunden. Der für DNSChanger verantwortliche kriminelle Ring, welcher in Estland aufgespürt wurde, hat laut Angaben des FBI 20 Millionen Dollar erbeutet.

In Österreich werden vermutlich nur wenige User betroffen sein, hieß es am Freitag beim Bundeskriminalamt ( BK). "Wir empfehlen jeden, der glaubt betroffen zu sein, auf DNSChanger-Test zu gehen und den Computer zu prüfen", so BK-Sprecher Mario Hejl. Dort gibt es auch Tipps, wie sich die Schadsoftware zu entfernen ist. Im Zweifelsfall muss man sich an den Provider wenden, so Hejl.