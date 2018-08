Video: Römische Polizei sucht dreiste Brunnen-Nacktbader

In einem Statement gab die Polizei laut der Tageszeitung Il Fatto Quotidiano an, dass das Verhalten der Männer "inakzeptabel" sei und sowohl das italienische "Nationalgefühl" als auch die gefallenen Soldaten, denen das Denkmal gewidmet ist, beleidigt hätte. Sofern die Touristen ausfindig gemacht werden, würden ihnen Strafen in Höhe von bis zu 400 Euro drohen, hieß es weiter.

Auch der italienische Innenminister Matteo Salvini meldete sich in der Sache empört via Twitter zu Wort. Er postete ein Bild der Männer und den Satz: "Ich würde wissen, wie man diese Idioten 'maßregelt', wenn sie erwischt werden, Italien ist nicht ihr Badezimmer!"