Verwirrung um Windows-8-Vorabversion

Microsoft wird vermutlich noch in dieser Woche eine Vorabversion seines neuen Betriebssystems Windows 8 veröffentlichen. In einem offenbar versehentlich ins Netz gestellten Blogeintrag, der inzwischen wieder gelöscht wurde, kündigte ein Microsoft-Manager die Preview-Version der Software bereits für Donnerstag an. Damit würde Microsoft einen wichtigen Meilenstein in der Markteinführung des neuen Betriebssystems früher als geplant erreichen. Offiziell sollte die Vorabversion (Release Preview) nach Angaben von Microsoft in der ersten Juni-Woche für Entwickler bereitstehen. Die finale Version von Windows 8 wird in der Branche für den Herbst 2012 erwartet.