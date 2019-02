Verhaltensökonomie: Damit wir tun, was wir als richtig erachten

Ehrliche Steuerzahler

In Großbritannien setzt man schon länger auf die Verhaltensökonomie und hat es mit ihrer Hilfe z. B. geschafft, die Steuerehrlichkeit der Briten um 30 Prozent zu steigern. Der Trick: Die Erklärung, dass man diese korrekt ausfüllt, unterschreibt man jetzt am Anfang und nicht erst am Ende des Formulars.

Weiteres Beispiel ist die Ernährung. Während bei uns eine Pyramide zeigt, wovon wir viel essen sollen, ist es anderswo ein Teller – so kann man sich gesundes Essen besser vorstellen. Wobei es in Österreich nicht nur am guten Vorsatz, sondern auch am Wissen fehlt: Nur jeder Zweite will weniger fett und süß essen (Grafik).

In der Verhaltensökonomie gehe es aber nicht nur darum, „wie man Menschen motiviert, den inneren Schweinehund zu besiegen“, sagt Sonntag. „Wir untersuchen auch, ob Entscheidungen, Gesetze oder finanzielle Anreize tatsächlich den Effekt haben, den sie haben sollten.“