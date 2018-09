Urlaub im neuen Hotel Royal****Superior

Einzigartig im Salzkammergut

Die Rundum-Verglasung und die Verwendung von authentischen Materialien wie Altholz, Zirbe und Stein prägen den Charakter der SkyLounge. Dieser Wellnessbereich des 4* Superior-Hotels ist ausschließlich den Hotelgästen vorbehalten. Zudem genießen die Gäste des Hauses die typisch herzliche Gastfreundschaft des Salzkammergutes. Im Royal wird Herzlichkeit wortwörtlich gelebt. Kulinarisch setzt das neue Royal****Superior auf biozertifizierte Gourmetküche mit sorgfältig ausgewählten Produkten aus der Region.

Kennenlern-Tage

Ein tolles Angebot sind die Kennenlern-Tage. Hier verbringen Sie 3 Urlaubstage / 2 Nächte inkl. Verwöhn-Halbpension im neuen Hotel Royal****s, 1 Flasche Bio-Apfelfrizzante am Zimmer,1 Sisi- oder Franzl Cocktail, Hoteleigener Wellnessbereich „SkyLounge“ direkt am Dach, täglicher Eintritt in die Thermen- und Saunawelt auch am An- und Abreisetag uvm. schon ab € 299,- pro Person im Doppelzimmer, gültig ab 21.10.2018 .

Kontakt:

EurothermenResort Bad Ischl GmbH & Co KG

Voglhuberstraße 10

A-4820 Bad Ischl

Tel.: + 43 (0) 6132/204-2600, royal@eurothermen.at, www.eurothermen.at