Mehr Busen, mehr Preisnachlass: Mit dieser Botschaft warb das chinesische Restaurant Trendy Shrimp in Hangzhou für eine Rabattaktion. "Die ganze Stadt ist auf der Suche nach Brüsten", so der dazu passende Werbeslogan. Ein Poster im Restaurant zeigte nackte und halbnackte Anime-Figuren als Richtlinie. Körbchengröße A brachte demnach fünf Prozent Rabatt, Größe G 65 Prozent. Das berichtet unter anderem die BBC unter Berufung auf einen Artikel der Qianjiang Evening Post.

Lan Shenggang, Geschäftsführer des Seafood-Restaurants, war sich bewusst, dass das Poster kontrovers ist, als er es aufgehängt hat. Er meinte allerdings, die Zielgruppe des Restaurants seien hauptsächlich junge Leute und die wären heutzutage sehr tolerant. Außerdem sei er überzeugt gewesen, dass die Aktion die Marke stärken würde.

Das Poster, welches Kunden am 1. August erstmals auffiel, wurde mittlerweile entfernt. Kurz nachdem das Plakat angebracht wurde, soll es bereits erste Beschwerden gehagelt haben. Es sei vulgär, Frauen mit größerem Busen mehr Rabatt zu geben und abgesehen davon, sei es gegen alle Frauen diskriminierend, so der Tenor.

"Rabattaktivitäten werden weitergehen"

"Das Poster wurde bereits abgehängt, unsere Rabattaktivitäten werden aber weitergehen", so Shenggang, der nach wie vor von seiner Verkaufsstrategie überzeugt ist. Ihm zufolge sei der Umsatz im Zuge der Promo-Aktion um 20 Prozent gestiegen. Viele Kundinnen seien außerdem "sehr stolz" auf ihren Körper und den Rabatt, den sie dafür bekommen hätten. Shenggang betonte auch, dass weibliche Kundinnen den Preisnachlass nicht mit männlichen Angestellten aushandeln müssten, um "Verlegenheit zu vermeiden".

Es ist nicht das erste Mal, dass ein chinesisches Restaurant Rabatte an Äußerlichkeiten festmacht. Im Jänner 2015 belohnte ein Lokal in Henan gutaussehende Kunden mit einem Preisnachlass. Ein Restaurant in Chongqing hatte zuvor preisreduziertes Essen an Übergewichtige ausgegeben.