Wenn das Baby kommt, ist Schluss mit Halbe-Halbe

Im Rahmen einer Studie wurden junge Eltern gefragt, wie sich ihre Arbeitsbelastung im Haushalt durch die Geburt ihres Kindes verändert hat. Sowohl die Mütter als auch die Väter gaben an, dass sie vier Stunden pro Tag mehr in die Hausarbeit investierten.

Detaillierte Tagespläne zeigten aber, dass beide Partner den Arbeitsaufwand überschätzt hatten: Frauen verbrachten seit der Geburt zwei Stunden mehr mit Hausarbeit, Männer nur 40 Minuten.

"Es stellte sich heraus, dass Frauen viel mehr Arbeit, die mit dem Neugeborenen verbunden ist, auf sich nehmen", berichtet Studienautorin Claire Kamp Dush von der Ohio State University. Die Ergebnisse seien vor allem deswegen überraschend, weil die Studienteilnehmer die Hausarbeit zu gleichen Teilen erledigt hatten, bevor sie Eltern wurden.

An der Langzeitstudie haben 182 US-amerikanische Paare mit überdurchschnittlich hohen Bildungsniveaus teilgenommen. Alle Mütter hatten vor, nach der Geburt wieder zu arbeiten. Die Studie erscheint in der Juni-Ausgabe des Journal of Marriage and Family.