Streit um Gesetz zu Unisex-Toiletten

Charlotte ( North Carolina) - Mit einem Gesetz, das die Einrichtung von Unisex-Toiletten verhindert, zieht der US-Staat North Carolina heftigen Widerstand aus der Wirtschaft auf sich. Der Bezahldienst Paypal rückte am Dienstag von seinem Plan ab, in der Stadt Charlotte ein neues Betriebszentrum zu eröffnen. "Das neue Gesetz hält Diskriminierung aufrecht und es verstößt gegen die Werte und Prinzipien, die der Kern von Paypals Mission und Kultur sind", erklärte der Vorsitzende Dan Schulman in einem Blogbeitrag.