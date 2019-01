"Sprecht Englisch": Uni-Professorin nach rassistischem Mail abgesetzt

Megan Neely ist demnach nicht länger Leiterin des Studienganges für Biostatistik an der Medizinischen Fakultät. Mit der Absetzung reagierte die Bildungseinrichtung auf ein Mail der Professorin, welches für eine Welle der Kritik gesorgt hatte.

"Sprecht Englisch"

In der Nachricht an Studierende des ersten und zweiten Jahrganges hatte Neely ausländische Studierende dazu aufgefordert, auf dem Gelände der Universität Englisch zu sprechen. Zwei Mitglieder des Institutes hätten sich unabhängig voneinander über chinesische Studierende beschwert, die sich "sehr laut" in ihrer Muttersprache unterhalten hätten.

Die Fakultätsmitglieder hätten angedeutet, das derartiges Verhalten negative Konsequenzen haben könne. "Sie waren enttäuscht, dass die Studenten nicht die Gelegenheit nutzen, ihr Englisch zu verbessern", schrieb Neely weiter. Sie warnte vor den "unbeabsichtigten Folgen" dieses Verhaltens und ermutigte die Studierenden dazu, "100 Prozent der Zeit" Englisch zu verwenden.